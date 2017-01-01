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Новости

сегодня, 12:27

По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки

Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы областного центра, обвиняемой в оказании услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.


По данным следствия 27 июня 2016 года из-за многолетних протечек кровли дома №21 по улице Маршала Жаворонкова в Иванове произошло обрушение слоя штукатурки фасадной части дома. Фрагмент штукатурки упал на девочку 2013 года рождения, проходившую с матерью по тротуару рядом с этим домом. В результате ЧП ребенок был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, «указанное стало возможным из-за невыполнения обвиняемой, являющейся заместителем директора одной из управляющих организаций г.Иванова, своих должностных обязанностей по организации и проведению общих осмотров данного многоквартирного дома». То есть она своевременно не выявила дефекты крыши и фасада здания, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, и, соответственно, не устранила эти самые дефекты.

В ходе следствия были проведены судебная строительно-техническая экспертиза, несколько обысков в управляющих организация. Был выявлен поддельный акт осмотра многоквартирного дома (подтверждено результатами судебной подчерковедческой экспертизы). Допрошено более 25 лиц, проведены 4 очные ставки и т.д.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд.



ключевые слова: дом штукатурка ребенок обрушение управляющая компания уголовное дело
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							А что же все остальные то работники той УК во главе с директором и владельцами? Неужели не распознали злого ворога в женском обличье 50-и лет от роду? Надо же как бывает!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки
				
сегодня, 12:27

				

				По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки 
								

					
	 Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
				
сегодня, 10:11

				

				В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа 
									
								

					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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