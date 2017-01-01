По вине замдиректора УК на трехлетнюю девочку в Иванове с дома упал кусок штукатурки

Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы областного центра, обвиняемой в оказании услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.





По данным следствия 27 июня 2016 года из-за многолетних протечек кровли дома №21 по улице Маршала Жаворонкова в Иванове произошло обрушение слоя штукатурки фасадной части дома. Фрагмент штукатурки упал на девочку 2013 года рождения, проходившую с матерью по тротуару рядом с этим домом. В результате ЧП ребенок был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, «указанное стало возможным из-за невыполнения обвиняемой, являющейся заместителем директора одной из управляющих организаций г.Иванова, своих должностных обязанностей по организации и проведению общих осмотров данного многоквартирного дома». То есть она своевременно не выявила дефекты крыши и фасада здания, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, и, соответственно, не устранила эти самые дефекты.

В ходе следствия были проведены судебная строительно-техническая экспертиза, несколько обысков в управляющих организация. Был выявлен поддельный акт осмотра многоквартирного дома (подтверждено результатами судебной подчерковедческой экспертизы). Допрошено более 25 лиц, проведены 4 очные ставки и т.д.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

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