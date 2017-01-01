На автодорогах регионального значения раньше сроков начался ремонт

Для этого в работу запущено 6 асфальтобетонных заводов





Подрядные организации раньше намеченных сроков приступили к ремонтным работам на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрея Шушкина, вся необходимая подготовительная работа проведена заранее, оперативно проработаны все технические вопросы с подрядными организациями, чтобы при благоприятных погодных условиях сразу приступить к ремонту. «Для этих целей запущено в работу 6 асфальтобетонных заводов. Первые ремонтные работы начались на участке у деревни Богданиха Ивановского района на автомобильной дороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород», - сообщил он.

Глава дорожно-транспортного ведомства проинформировал, что на этой неделе также будут развернуты ремонтные и восстановительные работы на участках у села Китово Шуйского района на автомобильной дороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород, а также на объекте Иваново-Ярославль у деревни Якшино Комсомольского района, на границе с Ярославской областью и у села Ново-Талицы Ивановского района.

Также в дорожном департаменте напомнили, что для восстановления асфальтобетонного покрытия на региональных трассах ведутся работы по ямочному ремонту. В течение прошлой недели на региональных дорогах с наибольшей интенсивностью движения уложено 312 тонн «литой» асфальтобетонной смеси. На этой неделе основные работы по ямочному ремонту с применением этого материала будут проводиться на участках автомобильных дорог Иваново-Родники, Иваново-Ярославль в Комсомольском районе, Ковров-Шуя-Кинешма в Шуйском и Вичугском районах, Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском, Палехском, Верхнеландеховском, Ильинском, Тейковском районах, Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Кинешемском, Юрьевецком и Пучежском районах.

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