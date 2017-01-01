На майские праздники продажа алкоголя в Иванове будет ограничена

Где и во сколько нельзя будет приобрести спиртное





1 и 9 мая в областном центре будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление главы города подписано 21 апреля.

Продажа алкоголя (в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) будет ограничена во время проведения культурно-массовых мероприятий.

1 мая с 09.00 до 14.00 на территории, ограниченной Площадью Революции, улицей Красной Армии, проспектом Ленина, площадью Пушкина, улицей Жарова, дома 8, 10, улицей Ермака, дом 2, улицей Карла Маркса, проспектом Шереметевским и улицей 10 Августа.

9 мая с 09.00 до 21.00 на территории, ограниченной площадью Победы, площадью Революции, площадью Пушкина, проспектом Ленина, улицей Пушкина, улицей Жарова, дома 8, 10, улицей Зверева, улицей Красной Армии, улицей 10 Августа, проспектом Шереметевским, улицей Рыбинской, дом 1, улицей Ермака, улицей Богдана Хмельницкого (от улицы Багаева до улицы Танкиста Белороссова), улицей Маяковского, дом 24, улицей 4-й Первомайской, дом 2, улицей Палехской, улицей Варенцовой, улицей Смирнова (от дома 1 до дома 14), улицей Багаева, улицей Станко, улицей Советской, улицей Арсения, улицей Громобоя, улицей Крутицкой, улицей 8 Марта, улицей Демидова, улицей Калинина, улицей Карла Маркса, улицей Маршала Жаворонкова, улицей Павла Большевикова, улицей 2-й Лагерной, улицей 10-й Санаторной, улицей 12-й Санаторной, улицей 2-й Отрадной и улицей Носова;

9 мая с 09.00 до 21.00 на территории, ограниченной проспектом Строителей (от дома 9 до дома 50), улицей Кудряшова, улицей Маршала Василевского, микрорайоном Московским и улицей Шубиных (от дома 11А до дома 16В).

Кроме того, организациям розничной торговли, общественного питания (на вынос) и индивидуальным предпринимателям, расположенным в местах проведения праздничных мероприятий, а также в парках, на стадионах не рекомендовано осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре с 09.00 1 мая до 09.00 2 мая и с 09.00 9 мая до 09.00 10 мая.

Контролировать исполнение постановления будут районные отделы МВД.

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