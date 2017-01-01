В Кинешме прошел региональный Пасхальный церковно-певческий фестиваль





23 апреля в 11-й раз прошел региональный Пасхальный церковно-певческий состоялся «Артос». В этом году он, согласно решению Архиерейского совета Ивановской митрополии, был проведен в Кинешме.

Фестиваль прошел в Троицком кафедральном соборе после окончания торжественного богослужения, которое возглавили митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф и епископ Кинешемский и Палехский Иларион. В нем приняли участие 16 детских и взрослых коллективов.

Все коллективы, принявшие участие в фестивале, получили памятные дипломы.

По словам организаторов, «фестиваль «Артос» служит развитию церковно-певческого искусства на Иваново-Вознесенской земле».

поделиться ссылкой:

