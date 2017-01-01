Ивановцы в Москве приняли участие в турнире по плаванию для людей с синдромом Дауна





С 21 по 23 апреля в столице на базе бассейна «Янтарь» проходил II Открытый турнир по плаванию для людей с синдромом Дауна «Победим вместе». В соревнованиях приняли участие более 60 особенных пловцов из 20 регионов России.

Ивановскую область на турнире представляли двое воспитанников отделения адаптивной физической культуры и спорта ивановской спортшколы №10.

Павел Мальков выступал в младшей возрастной группе (2002 год и младше). Это были его первые крупные соревнования. За участие он награжден дипломом и медалью.

Второй спортсмен, Александр Рябенков (2003 год и старше), уже становился призёром на соревнованиях общероссийского уровня. В этот раз он поднимался на пьедестал почета 6 раз. У него две бронзовые награды (100 в/с, 50 бат.), три серебряные награды (25 бат., 25 в/с, 50 в/с) и одна золотая медаль на дистанции 100 комплекс.

Следующие старты, где юные спортсмены ДЮСШ № 10 будут защищать честь Ивановской области, это Special Olympics (Специальная Олимпиада), которая пройдет с 29 мая по 2 июня в Пензе.

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