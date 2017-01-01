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Новости

55 минут назад

В Иванове две мошенницы похитили у 93-летней пенсионерки 200 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступниц


В полицию с заявлением обратилась 93-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенниц.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру дома по улице Лежневской позвонили неизвестные женщины. Визитёрши представились работницами соцзащиты. Бабушка впустила женщин. Как водится, злоумышленницы стали рассказывать о предстоящей реформе и обмене денег. В тот момент, когда доверчивая пенсионерка отвлеклась, визитерши похитили из комнаты все сбережения старушки - 200 тысяч рублей.

В настоящее время преступниц разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество пенсионерка кража полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 12 минут назад
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    • 
										0
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							Только мне кажется, что этих мошенниц "крышуют" полицаи, а информацию о стариках им "сливает" пенсионный фонд или собес?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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