В Иванове две мошенницы похитили у 93-летней пенсионерки 200 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступниц





В полицию с заявлением обратилась 93-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенниц.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру дома по улице Лежневской позвонили неизвестные женщины. Визитёрши представились работницами соцзащиты. Бабушка впустила женщин. Как водится, злоумышленницы стали рассказывать о предстоящей реформе и обмене денег. В тот момент, когда доверчивая пенсионерка отвлеклась, визитерши похитили из комнаты все сбережения старушки - 200 тысяч рублей.

В настоящее время преступниц разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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