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55 минут назад
В Иванове две мошенницы похитили у 93-летней пенсионерки 200 тысяч рублей
Полиция разыскивает преступниц
В полицию с заявлением обратилась 93-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенниц.
По словам потерпевшей, к ней в квартиру дома по улице Лежневской позвонили неизвестные женщины. Визитёрши представились работницами соцзащиты. Бабушка впустила женщин. Как водится, злоумышленницы стали рассказывать о предстоящей реформе и обмене денег. В тот момент, когда доверчивая пенсионерка отвлеклась, визитерши похитили из комнаты все сбережения старушки - 200 тысяч рублей.
В настоящее время преступниц разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество пенсионерка кража полиция
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Комментарии (1)
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- Кузьма Пруткофф12 минут назадТолько мне кажется, что этих мошенниц "крышуют" полицаи, а информацию о стариках им "сливает" пенсионный фонд или собес?
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