На час один из ивановских перекрестков останется без работающих светофоров





25 апреля будут отключены светофоры на перекрестке улиц Кузнецова и 2-й Ефимовской в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Время отключения - с 12.00 до 13.00.

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