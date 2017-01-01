В Кохме машина врезалась в дом

Между водительским и пассажирским сидениями нашли пострадавшую женщину - ФОТО





Автоавария произошла на улице Семенчикова в Кохме 22 апреля около половины 9 утра. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по ивановской области, неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-2108» врезался в деревянный дом.

В результате ДТП пострадала женщина 1977 года рождения. С травмами головы, перелом лобной кости и ушибом грудной клетки ее госпитализировали в областную клиническую больницу.

Со слов врачей, прибывших на место ДТП, девушка находилась в автомобиле одна, между водительским и пассажирским сидениями.



Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



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