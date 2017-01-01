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Новости

сегодня, 10:51

По центральным улицам Кинешмы возили большой бюст Ленина

ФОТО


Необычно отметили молодые кинешемские коммунисты 147-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата. 22 апреля они провели автопробег «Ленин – Жив!» по центральным улицам своего города.

Автопробег начался в 10.00 от здания Кинешемского городского отделения КПРФ. На головной машине был установлен бюст Ленина и флаги партии.

Участники акции делали остановки у памятников вождю и возлагали цветы. Во время движения автоколонны звучала песня «И Ленин такой молодой».

Завершилась акция торжественным митингом у памятника В.И. Ленина (Волжский бульвар).

Фото: kineshmacprf.ucoz.ru



ключевые слова: Ленин бюст КПРФ
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:12
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    • 
										0
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							По улице вождя возили
    
Как будто на показ
    
Известно, что вождей 
    
Достаточно у нас								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 11:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Отрицательно отношусь к оппортунизму этих персоналиев, но хоть что-то. Лучше чем ничего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Кучерявый								
							
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  • сегодня, 11:23
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										0
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							барсятам вечно то молодежь, то школьники мерещатся! Молодые коммунисты - это 60 летние маразматики?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 19 минут назад
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										0
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							Дебилы! Только и умеют, что икону делать с цареубийцы и отъявленного злодея. Явно, что при СССР не жили, иначе в голову бы не пришло возносить хвальбу этому иуде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
				
сегодня, 10:11

				

				В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа 
									
								

					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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