По центральным улицам Кинешмы возили большой бюст Ленина

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Необычно отметили молодые кинешемские коммунисты 147-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата. 22 апреля они провели автопробег «Ленин – Жив!» по центральным улицам своего города.

Автопробег начался в 10.00 от здания Кинешемского городского отделения КПРФ. На головной машине был установлен бюст Ленина и флаги партии.

Участники акции делали остановки у памятников вождю и возлагали цветы. Во время движения автоколонны звучала песня «И Ленин такой молодой».

Завершилась акция торжественным митингом у памятника В.И. Ленина (Волжский бульвар).

Фото: kineshmacprf.ucoz.ru

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