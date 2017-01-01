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сегодня, 10:51
По центральным улицам Кинешмы возили большой бюст Ленина
ФОТО
Необычно отметили молодые кинешемские коммунисты 147-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата. 22 апреля они провели автопробег «Ленин – Жив!» по центральным улицам своего города.
Автопробег начался в 10.00 от здания Кинешемского городского отделения КПРФ. На головной машине был установлен бюст Ленина и флаги партии.
Участники акции делали остановки у памятников вождю и возлагали цветы. Во время движения автоколонны звучала песня «И Ленин такой молодой».
Завершилась акция торжественным митингом у памятника В.И. Ленина (Волжский бульвар).
Фото: kineshmacprf.ucoz.ru
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