Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 24 апреля





По сообщению ивановской мэрии, 21 апреля работы по ямочному ремонту дорожного полотна проводились на проспекте Строителей (около домов № 68 и 70), на улицах Степанова, Смирнова (участок от ул. Новая до моста), 10-я Сосневская и Новая. Было применено 36,45 тонны литой асфальтобетонной смеси.

Сегодня, 24 апреля, продолжатся работы на улицах Московская, Смирнова, Родниковская, 10-я Сосневская, 1-я Полянская, переулках Челышева и Степанова.

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