В Ивановской области горели автомобили «Рено», «Опель» и «Лексус»

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23-24 апреля пожарным в Ивановской области три раза приходилось тушить автомобили.

Первый пожар произошел 23 апреля около 22.00 на улице Куконковых в Иванове. Там загорелась иномарка «Рено» на площади 2 квадратных метра.

Затем 24 апреля около 01.50, вновь в областном центре, но на этот раз на 5-й Первомайской улице вспыхнул «Опель». И этой же ночью полностью сгорел «Лексус», припаркованный на улице Кооперативной в Шуе.

Во всех случаях никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ивановской области. Причины пожаров устанавливаются.

Фото: ВКонтакте /Автопартнер, ГУ МЧС

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