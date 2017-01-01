В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа

ФОТО , "вызывающие холод в ногах"







Известный ивановский блогер Михаил Шор опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии, которые, как он сам признается, вызывают у него холод в ногах.

На фото – девятиэтажка на улице Шошина в Иванове, которую облюбовали подростки. Школьники то слезают с крыши дома на козырек верхнего балкона, то залезают опять на крышу. Да еще и с рюкзаками на спине. Судя по фото, среди детей, устроивших для себя опасное развлечение, есть и девочки.

«К чему приведет отсутствие родительского контроля и пофигизм управляшек, мы скорее всего сами скоро узнаем из новостей, - пишет Михаил Шор. - Не хочется пророчествовать, но, думаю, вы сами представляете возможный исход...».

Фото: Михаил Шор

поделиться ссылкой:

