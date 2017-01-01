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Новости

35 минут назад

В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа

ФОТО, "вызывающие холод в ногах"


Известный ивановский блогер Михаил Шор опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии, которые, как он сам признается, вызывают у него холод в ногах.

На фото – девятиэтажка на улице Шошина в Иванове, которую облюбовали подростки. Школьники то слезают с крыши дома на козырек верхнего балкона, то залезают опять на крышу. Да еще и с рюкзаками на спине. Судя по фото, среди детей, устроивших для себя опасное развлечение, есть и девочки.

«К чему приведет отсутствие родительского контроля и пофигизм управляшек, мы скорее всего сами скоро узнаем из новостей, - пишет Михаил Шор. - Не хочется пророчествовать, но, думаю, вы сами представляете возможный исход...».

Фото: Михаил Шор



ключевые слова: дети дом крыша балкон опасность
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Сергей Кучерявый								
							
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  • 29 минут назад
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										-1
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							а тепло в штанах господин Шор не почувствовал? и почему опять утверждение про ШКольников? Что-то школьных бейджиков не разглядеть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									взрослый человек								
							
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  • 11 минут назад
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										0
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							Глупенькие подростки, не ценящие свое здоровье и жизнь! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
				
40 минут назад

				

				В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа 
									
								

					ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
 				

				

	    			
    
	    				
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