Новости
35 минут назад
В Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
Известный ивановский блогер Михаил Шор опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии, которые, как он сам признается, вызывают у него холод в ногах.
На фото – девятиэтажка на улице Шошина в Иванове, которую облюбовали подростки. Школьники то слезают с крыши дома на козырек верхнего балкона, то залезают опять на крышу. Да еще и с рюкзаками на спине. Судя по фото, среди детей, устроивших для себя опасное развлечение, есть и девочки.
«К чему приведет отсутствие родительского контроля и пофигизм управляшек, мы скорее всего сами скоро узнаем из новостей, - пишет Михаил Шор. - Не хочется пророчествовать, но, думаю, вы сами представляете возможный исход...».
Фото: Михаил Шор
- оцените новость:
-
(0)
- 772
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Сергей Кучерявый29 минут назада тепло в штанах господин Шор не почувствовал? и почему опять утверждение про ШКольников? Что-то школьных бейджиков не разглядеть.
-
- взрослый человек11 минут назадГлупенькие подростки, не ценящие свое здоровье и жизнь!
Новость дня
40 минут назадВ Иванове школьники опасно развлекаются на козырьке балкона 9 этажа
ФОТО, "вызывающие холод в ногах"
-
(0)
- 865