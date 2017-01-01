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Новости

50 минут назад

В Иванове мужчина, перебегавший дорогу вне «зебры», попал под машину

С травмами головы его доставили в 7-ю горбольницу - ВИДЕО


ДТП случилось 23 апреля около 16.00 на улице Кузнецова в областном центре. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 52-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне «зебры».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по ивановской области, в результате ДТП пешехода с травмами головы и ушибом брови доставили в 7-ю горбольницу.

Водитель был трезв.

Видео: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Жаль водителя и машину, теперь пешебегу надо будет ремонтировать АМ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марк								
							
    • 
							
  • 42 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не заметил, чтобы водитель тормозил или попытался уйти от столкновения? Или я ошибаюсь??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А визг тормоз не слышали?, звук включите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
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    • 
										-1
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							Один подумал "проскочу", а второй - "у меня хрен проскочишь".
    
Непонятно, куда смотрел водитель, времени среагировать было достаточно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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