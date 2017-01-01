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50 минут назад
В Иванове мужчина, перебегавший дорогу вне «зебры», попал под машину
С травмами головы его доставили в 7-ю горбольницу - ВИДЕО
ДТП случилось 23 апреля около 16.00 на улице Кузнецова в областном центре. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 52-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне «зебры».
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по ивановской области, в результате ДТП пешехода с травмами головы и ушибом брови доставили в 7-ю горбольницу.
Водитель был трезв.
Видео: пресс-служба регионального УГИБДД
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