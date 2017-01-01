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На трассе Иваново-Ярославль водитель грузовика выпрыгнул из кабины и был насмерть сбит легковушкой
Отец и дочь, находившиеся в легковой иномарке, госпитализированы
Трагедия произошла 22 апреля около 3 часов ночи на трассе Иваново-Ярославль. Легковой автомобиль «Мицубиси Лансер» ехал в сторону Иванова. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный на обочине грузовик «Вольво».
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, в момент, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель большегрузного автомобиля (житель Ярославля) покинул кабину и был сбит легковой иномаркой. От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте аварии.
«Мицубиси» управлял 52-летний житель Комсомольска. Он доставлен в больницу. Тяжелую травму головы получила его дочь, находившаяся на пассажирском сидении инормарки. Она госпитализирована с переломом нижней челюсти и ампутацией ушной раковины.
Специалисты следственного подразделения полиции сейчас разбираются в обстоятельствах этого ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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