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Новости

сегодня, 12:23

На трассе Иваново-Ярославль водитель грузовика выпрыгнул из кабины и был насмерть сбит легковушкой

Отец и дочь, находившиеся в легковой иномарке, госпитализированы


Трагедия произошла 22 апреля около 3 часов ночи на трассе Иваново-Ярославль. Легковой автомобиль «Мицубиси Лансер» ехал в сторону Иванова. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный на обочине грузовик «Вольво».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, в момент, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель большегрузного автомобиля (житель Ярославля) покинул кабину и был сбит легковой иномаркой. От полученных травм 42-летний мужчина  скончался на месте аварии.

«Мицубиси» управлял 52-летний житель Комсомольска. Он доставлен в больницу. Тяжелую травму головы получила его дочь, находившаяся на пассажирском сидении инормарки. Она госпитализирована с переломом нижней челюсти и ампутацией ушной раковины. 

Специалисты следственного подразделения полиции сейчас разбираются в обстоятельствах этого ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 



ключевые слова: ДТП гибель пострадавшие
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На трассе Иваново-Ярославль водитель грузовика выпрыгнул из кабины и был насмерть сбит легковушкой
				
сегодня, 12:23

				

				На трассе Иваново-Ярославль водитель грузовика выпрыгнул из кабины и был насмерть сбит легковушкой 
								

					
	 Отец и дочь, находившиеся в легковой иномарке, госпитализированы
				

				

	    			
    
	    				
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