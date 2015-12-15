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Новости

сегодня, 16:34

Ивановский музыкант занял первое место на Дельфийских играх


Сейчас в Екатеринбурге проходят XVI Дельфийские игры. Там соревнуются, в том числе, и музыканты-инструменталисты.

Саксофонист Гиорги Джишкариани, представляющий Ивановскую область, занял первое место в сольным исполнении.



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сегодня, 11:22

				

				На директора ивановской гимназии пожаловались Президенту за ее фото в интернете 
								

					Снимки якобы порочат облик педагога - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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