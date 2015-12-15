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сегодня, 16:34
Ивановский музыкант занял первое место на Дельфийских играх
Сейчас в Екатеринбурге проходят XVI Дельфийские игры. Там соревнуются, в том числе, и музыканты-инструменталисты.
Саксофонист Гиорги Джишкариани, представляющий Ивановскую область, занял первое место в сольным исполнении.
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