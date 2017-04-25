Несколько ивановских улиц останутся без водоснабжения из-за присоединения водопровода

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25 апреля «Водоканал» будет проводить работы по присоединению построенного водопровода на 1-й Южной улице в Иванове – с 9 утра до 10 вечера. В связи с этим, сообщает мэрия, водоснабжение будет отсутствовать у жителей:

- ул. 3-я Южная;

- ул. 2-я Запрудная;

- ул. Типографская;

- ул. 4-я Газетная.

При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 93-01-01, добавочный 1.

Жителям указанных районов рекомендуется обеспечить запас питьевой воды, в период с 25.04.2017 по 03.05.2017 кипятить воду перед употреблением.

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