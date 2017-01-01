ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 17 по 21 апреля 2017 года

Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 17-21 апреля 2017г.





ПО ПРОСМОТРАМ:

1. Последствия снегопада в Иванове: пассажиры толкают маршрутку – ВИДЕО (15226)

2. Кто украл сотни миллионов рублей, предназначенные на ледовую арену и бассейн в Иванове – ВИДЕО (14195)

3. Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ – ВИДЕО (12048)

4. Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями – СКРИН (9346)

5. Вынесен приговор Андрею Кабанову (8958)

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1. Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ – ВИДЕО (51)

2. Кто в Иванове пришел на встречу с Алексеем Навальным. Мероприятие не обошлось без провокаторов – ФОТО (46)

3. Начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкобольной из Иванова к Президенту РФ (40)

4. Сразу после приговора: интервью А.Кабанова, прощание с друзьями и взятие под стражу в зале суда – ВИДЕО (22)

5. Алексей Навальный дает эксклюзивное интервью телеканалу «БАРС» (20)

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Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями – СКРИН (20)





Как видим, на минувшей неделе пользователей нашего сайта в основном интересовали 3 темы: обращение онкобольной к Президенту, приговор Андрею Кабанову и визит в Иваново Алексея Навального.

Данные рейтинга – по состоянию на 22 апреля 2017 года, 13.17.

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