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Новости

сегодня, 13:19

ТОП-5 новостей региона за неделю на сайте IvanovoNews

С 17 по 21 апреля 2017 года

Новостной Топ-5 на сайте IvanovoNews: 17-21 апреля 2017г.


ПО ПРОСМОТРАМ:

1.    Последствия снегопада в Иванове: пассажиры толкают маршрутку – ВИДЕО (15226)

2.    Кто украл сотни миллионов рублей, предназначенные на ледовую арену и бассейн в Иванове – ВИДЕО (14195)

3.    Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ – ВИДЕО (12048)

4.    Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями – СКРИН (9346)

5.    Вынесен приговор Андрею Кабанову (8958)

 

ПО КОММЕНТАРИЯМ:

1.    Онкобольная из Иванова обратилась к Президенту РФ – ВИДЕО (51)

2.    Кто в Иванове пришел на встречу с Алексеем Навальным. Мероприятие не обошлось без провокаторов – ФОТО (46)

3.    Начата проверка фактов, изложенных в видеообращении онкобольной из Иванова к Президенту РФ (40)

4.    Сразу после приговора: интервью А.Кабанова, прощание с друзьями и взятие под стражу в зале суда – ВИДЕО (22)

5.    Алексей Навальный дает эксклюзивное интервью телеканалу «БАРС» (20)

           и

       Андрей Кабанов перед оглашением приговора прощается с друзьями – СКРИН (20)


Как видим, на минувшей неделе пользователей нашего сайта в основном интересовали 3 темы: обращение онкобольной к Президенту, приговор Андрею Кабанову и визит в Иваново Алексея Навального.

Данные рейтинга – по состоянию на 22 апреля 2017 года, 13.17.



ключевые слова: новости Топ
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На директора ивановской гимназии пожаловались Президенту за ее фото в интернете
				
сегодня, 11:22

				

				На директора ивановской гимназии пожаловались Президенту за ее фото в интернете 
								

					Снимки якобы порочат облик педагога - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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