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сегодня, 11:40
Интернет-пользователи разделились в оценках интервью Навального "БАРСУ"
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Интервью Алексея Навального телеканалу "Барс" за несколько часов на youtube уже набрало более 45 тысяч просмотров, (учитывая "перезалитые" видео на разных аккаунтах)
Интернет-пользователи разделились в оценках и самого интервью, и позиции Навального по ряду вопросов - количество комментариев перевалило за тысячу.
Вот лишь некоторые из них:
Andrew "На мой взгляд одно из самых интересных и качественных интервью с Навальным".
Vera Nova "Если бы Навальный не встревал со своими ответами, то ведущий еще бы 50 интересных вопросов успел задать".
Арркадий Полозов "Настоящая журналистика она в Иванове! Главред Барса просто умывает большинство "журналистов" федеральных каналов!"
Fixxxxer "Прям микропознер какой-то"
GOGA "Я бы убил этого м***ка с его тупыми вопросами!!!"
Роман Долматов "Журналист провокатор провластный"
Newreportage "Молодцы! Профессионалы! Это уже НЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, а явно что-то большее"
Виталий Бабкин "Иваново-огонь! Достойно!"
Платон Тихий "Ну, ведущий и тупой или упертый"
Anna Istomina "Как неожиданно! Региональные СМИ дают фору федеральным каналам! Просто обставляют федеральные по всем пунктам. Классный, профессиональный ведущий!"
TabakovAA "Самообладание у Навального на высоте - постоянно перебивают и задают тупые вопросы. Не смог до конца досмотреть, занервничал, взбесил Кустов"
Максим Николаев "Телевизионщики Иваново, держите краба"
SomSomof "Ведущий пытался задавить провокационными вопросами Навального? А в итоге облажался сам!"
Heavisome "В БАРС очень крутые журналисты работают, мы здесь очень ими гордимся!"
Андрей Сокол "Хорошие журналисты и должны задавать неудобные вопросы и докапываться до всего. Другой вопрос, что такой подход должен распространяться в первую очередь на представителей правящей власти, а не только на независимых оппозиционеров."
Desmont "А ведущий хорош, не ожидал от регионального ТВ такого качества"
Интернет-пользователи разделились в оценках и самого интервью, и позиции Навального по ряду вопросов - количество комментариев перевалило за тысячу.
Вот лишь некоторые из них:
Andrew "На мой взгляд одно из самых интересных и качественных интервью с Навальным".
Vera Nova "Если бы Навальный не встревал со своими ответами, то ведущий еще бы 50 интересных вопросов успел задать".
Арркадий Полозов "Настоящая журналистика она в Иванове! Главред Барса просто умывает большинство "журналистов" федеральных каналов!"
Fixxxxer "Прям микропознер какой-то"
GOGA "Я бы убил этого м***ка с его тупыми вопросами!!!"
Роман Долматов "Журналист провокатор провластный"
Newreportage "Молодцы! Профессионалы! Это уже НЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, а явно что-то большее"
Виталий Бабкин "Иваново-огонь! Достойно!"
Платон Тихий "Ну, ведущий и тупой или упертый"
Anna Istomina "Как неожиданно! Региональные СМИ дают фору федеральным каналам! Просто обставляют федеральные по всем пунктам. Классный, профессиональный ведущий!"
TabakovAA "Самообладание у Навального на высоте - постоянно перебивают и задают тупые вопросы. Не смог до конца досмотреть, занервничал, взбесил Кустов"
Максим Николаев "Телевизионщики Иваново, держите краба"
SomSomof "Ведущий пытался задавить провокационными вопросами Навального? А в итоге облажался сам!"
Heavisome "В БАРС очень крутые журналисты работают, мы здесь очень ими гордимся!"
Андрей Сокол "Хорошие журналисты и должны задавать неудобные вопросы и докапываться до всего. Другой вопрос, что такой подход должен распространяться в первую очередь на представителей правящей власти, а не только на независимых оппозиционеров."
Desmont "А ведущий хорош, не ожидал от регионального ТВ такого качества"
Игорь Металиченко "Уважаемый ведущий, а зачем Вам нужен был Навальный? Вы себе задавали вопросы и могли на них себе отвечать? Почему российские ведущие, практически все ведут себя профессионально бестактно".
Vlad213 abc "Хитрый ведущий. Ватничек под костюм спрятал"
Iex Cept "Как будто блокбастер с рейтингом 9.0 баллов посмотрел!"
Составить свое мнение Вы можете сами - посмотрев интервью на нашем сайте.
Vlad213 abc "Хитрый ведущий. Ватничек под костюм спрятал"
Iex Cept "Как будто блокбастер с рейтингом 9.0 баллов посмотрел!"
Составить свое мнение Вы можете сами - посмотрев интервью на нашем сайте.
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