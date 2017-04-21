Интернет-пользователи разделились в оценках интервью Навального "БАРСУ"

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Интервью Алексея Навального телеканалу "Барс" за несколько часов на youtube уже набрало более 45 тысяч просмотров, (учитывая "перезалитые" видео на разных аккаунтах)

Интернет-пользователи разделились в оценках и самого интервью, и позиции Навального по ряду вопросов - количество комментариев перевалило за тысячу.



Вот лишь некоторые из них:

Andrew "На мой взгляд одно из самых интересных и качественных интервью с Навальным".

Vera Nova "Если бы Навальный не встревал со своими ответами, то ведущий еще бы 50 интересных вопросов успел задать".

Арркадий Полозов "Настоящая журналистика она в Иванове! Главред Барса просто умывает большинство "журналистов" федеральных каналов!"

Fixxxxer "Прям микропознер какой-то"

GOGA "Я бы убил этого м***ка с его тупыми вопросами!!!"

Роман Долматов "Журналист провокатор провластный"

Newreportage "Молодцы! Профессионалы! Это уже НЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, а явно что-то большее"

Виталий Бабкин "Иваново-огонь! Достойно!"

Платон Тихий "Ну, ведущий и тупой или упертый"

Anna Istomina "Как неожиданно! Региональные СМИ дают фору федеральным каналам! Просто обставляют федеральные по всем пунктам. Классный, профессиональный ведущий!"

TabakovAA "Самообладание у Навального на высоте - постоянно перебивают и задают тупые вопросы. Не смог до конца досмотреть, занервничал, взбесил Кустов"

Максим Николаев "Телевизионщики Иваново, держите краба"

SomSomof "Ведущий пытался задавить провокационными вопросами Навального? А в итоге облажался сам!"

Heavisome "В БАРС очень крутые журналисты работают, мы здесь очень ими гордимся!"

Андрей Сокол "Хорошие журналисты и должны задавать неудобные вопросы и докапываться до всего. Другой вопрос, что такой подход должен распространяться в первую очередь на представителей правящей власти, а не только на независимых оппозиционеров."

Desmont "А ведущий хорош, не ожидал от регионального ТВ такого качества"

Игорь Металиченко "Уважаемый ведущий, а зачем Вам нужен был Навальный? Вы себе задавали вопросы и могли на них себе отвечать? Почему российские ведущие, практически все ведут себя профессионально бестактно".

Vlad213 abc "Хитрый ведущий. Ватничек под костюм спрятал"

Iex Cept "Как будто блокбастер с рейтингом 9.0 баллов посмотрел!"



Составить свое мнение Вы можете сами - посмотрев интервью на нашем сайте.

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