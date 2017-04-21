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сегодня, 11:40

Интернет-пользователи разделились в оценках интервью Навального "БАРСУ"

ВИДЕО
Интервью Алексея Навального телеканалу "Барс" за несколько часов на youtube уже набрало более 45 тысяч просмотров, (учитывая "перезалитые" видео на разных аккаунтах) 
Интернет-пользователи разделились в оценках и самого интервью, и позиции Навального по ряду вопросов - количество комментариев перевалило за тысячу.

Вот лишь некоторые из них:
Andrew  "На мой взгляд одно из самых интересных и качественных интервью с Навальным".
Vera Nova "Если бы Навальный не встревал со своими ответами, то ведущий еще бы 50 интересных вопросов успел задать".
Арркадий Полозов "Настоящая журналистика она в Иванове! Главред Барса просто умывает большинство "журналистов" федеральных каналов!" 
Fixxxxer "Прям микропознер какой-то"
GOGA "Я бы убил этого м***ка с его тупыми вопросами!!!"
Роман Долматов "Журналист провокатор провластный"
Newreportage "Молодцы! Профессионалы! Это уже НЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, а явно что-то большее"
Виталий Бабкин "Иваново-огонь! Достойно!"
Платон Тихий "Ну, ведущий и тупой или упертый"
Anna Istomina "Как неожиданно! Региональные СМИ дают фору федеральным каналам! Просто обставляют федеральные по всем пунктам. Классный, профессиональный ведущий!"
TabakovAA "Самообладание у Навального на высоте - постоянно перебивают и задают тупые вопросы. Не смог до конца досмотреть, занервничал, взбесил Кустов"
Максим Николаев "Телевизионщики Иваново, держите краба"
SomSomof "Ведущий пытался задавить провокационными вопросами Навального? А в итоге облажался сам!"
Heavisome "В БАРС очень крутые журналисты работают, мы здесь очень ими гордимся!" 
Андрей Сокол "Хорошие журналисты и должны задавать неудобные вопросы и докапываться до всего. Другой вопрос, что такой подход должен распространяться в первую очередь на представителей правящей власти, а не только на независимых оппозиционеров."
Desmont  "А ведущий хорош, не ожидал от регионального ТВ такого качества"
Игорь Металиченко "Уважаемый ведущий, а зачем Вам нужен был Навальный? Вы себе задавали вопросы и могли на них себе отвечать? Почему российские ведущие, практически все ведут себя профессионально бестактно".
Vlad213 abc "Хитрый ведущий. Ватничек под костюм спрятал"  
Iex Cept "Как будто блокбастер с рейтингом 9.0 баллов посмотрел!"

Составить свое мнение Вы можете сами - посмотрев интервью на нашем сайте. 


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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • сегодня, 11:55
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							Барсы, сколько серебрянников он вам посулил? :-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
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  • сегодня, 12:01
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							А Вас заставляли смотреть?
    
 Не нравится - кисель TV Украина-Сирия, путин молодец.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
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  • сегодня, 12:07
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							Заставляли. Насильно. Каленым железом...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 12:13
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							Понимаю как приятно читать про себя похвальные комментарии. А на плохие лучше не обращать. Интервью правда хорошее. Сергей Борисович молодец. Видно, что Навальному самому интересно. Вот пусть теперь все нам завидуют, что у нас есть такой телеканал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Androned								
							
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  • сегодня, 12:14
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										-1
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							Телеканал рулит! Молодцы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		На директора ивановской гимназии пожаловались Президенту за ее фото в интернете
				
сегодня, 11:22

				

				На директора ивановской гимназии пожаловались Президенту за ее фото в интернете 
								

					Снимки якобы порочат облик педагога - ФОТО				

				

	    			
    
	    				
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