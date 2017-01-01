На директора ивановской гимназии пожаловались Президенту за ее фото в интернете

Снимки якобы порочат облик педагога - ФОТО





На директора 23-й ивановской гимназии Елену Шерудилло написали жалобу Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она сама пишет на своей странице в Facebook.

Поводом для кляузы стали фото, якобы «порочащие облик педагога».

«Мои фотографии 2015 года, выложенные в сети интернет, порочат облик российского педагога. С селфи на крыше всё понятно. Сразу нашла. Это скрин ролика на конкурс 'Директор школы-2015".... Видно, недопустимо учителям на крышах фотографироваться во время проверки состояния кровли... А вот "фотографию «на тротуаре после выпускного" я долго искала... До сих пор в сомнениях...», - пишет Елена.

Теперь на основании этой жалобы школе предстоит выдержать проверку. Правда, проверять будут почему-то соблюдение трудового законодательства. «И это будет уже седьмая проверка с начала календарного года», - говорит директор гимназии.

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