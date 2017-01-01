ПОСЛУШАЙТЕ! Государева служба: надзор с широко закрытыми глазами

ВИДЕО





Дело Максима Магусева. Не самое громкое уголовное дело в области. Не самая крупная персона. Но судебный процесс удивительно интересный.

Два заседания подряд судья пыталась выяснить, а что это за государева служба такая - госстройнадзор. Нет, в положении, которым это ведомство руководствуется, все функции прописаны. А на практике получается, застройщики сами себе предоставлены. Хотят - пригласят инспектора для проверки, нет - так те и не поедут.

О том кА, а главное – почему так делается – в комментарии Татьяны Прокопенко.

161-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

поделиться ссылкой:

