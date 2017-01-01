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14 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Государева служба: надзор с широко закрытыми глазами

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Дело Максима Магусева. Не самое громкое уголовное дело в области. Не самая крупная персона. Но судебный процесс удивительно интересный.

Два заседания подряд судья пыталась выяснить, а что это за государева служба такая - госстройнадзор. Нет, в положении, которым это ведомство руководствуется, все функции прописаны. А на практике получается, застройщики сами себе предоставлены. Хотят - пригласят инспектора для проверки, нет - так те и не поедут.

О том кА, а главное – почему так делается – в комментарии Татьяны Прокопенко.

161-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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