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14 минут назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Государева служба: надзор с широко закрытыми глазами
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Дело Максима Магусева. Не самое громкое уголовное дело в области. Не самая крупная персона. Но судебный процесс удивительно интересный.
Два заседания подряд судья пыталась выяснить, а что это за государева служба такая - госстройнадзор. Нет, в положении, которым это ведомство руководствуется, все функции прописаны. А на практике получается, застройщики сами себе предоставлены. Хотят - пригласят инспектора для проверки, нет - так те и не поедут.
О том кА, а главное – почему так делается – в комментарии Татьяны Прокопенко.
161-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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