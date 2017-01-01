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3 минуты назад
Алексей Навальный дает эксклюзивное интервью телеканалу «БАРС»
Прямо сейчас в прямом эфире идет наша программа «Есть мнение». Оппозиционер Алексей Навальный дает эксклюзивное интервью главному редактору телекомпании «БАРС» Сергею Кустову. Включайте ваши телевизоры.
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