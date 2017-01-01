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Новости

59 минут назад

В Кинешме появилось свое отделение Союза десантников


В Кинешме создано местное отделение ИРО «Союз десантников». Об этом сообщает пресс-служба кинешемской мэрии.

5 августа 2005 года было создано Ивановское региональное отделение «Союза десантников». С тех пор оно проводит работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывает помощь бывшим военнослужащим.

В Кинешме проживает много военнослужащих, проходивших службу в военно-десантных войсках. Для их поддержки активно работало объединение ветеранов ВДВ. Однако официального статуса оно не имело.

Для обеспечения более качественной работы в муниципалитете было принято решение создать местное отделение ИРО «Союз десантников». На оргсобрании председателю кинешемского отделения, которым был избран Алексей Фомичев, были торжественно вручены свидетельства на осуществление деятельности и флаг регионального отделения «Союза десантников».

ключевые слова: ВДВ десантники союз отделение
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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