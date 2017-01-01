В Кинешме появилось свое отделение Союза десантников





В Кинешме создано местное отделение ИРО «Союз десантников». Об этом сообщает пресс-служба кинешемской мэрии.

5 августа 2005 года было создано Ивановское региональное отделение «Союза десантников». С тех пор оно проводит работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывает помощь бывшим военнослужащим.

В Кинешме проживает много военнослужащих, проходивших службу в военно-десантных войсках. Для их поддержки активно работало объединение ветеранов ВДВ. Однако официального статуса оно не имело.

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Для обеспечения более качественной работы в муниципалитете было принято решение создать местное отделение ИРО «Союз десантников». На оргсобрании председателю кинешемского отделения, которым был избран Алексей Фомичев, были торжественно вручены свидетельства на осуществление деятельности и флаг регионального отделения «Союза десантников».