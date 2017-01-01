В Шуе из-за засора произошло растекание канализационных стоков на площади

В настоящее время засор устранен, но будут еще приниматься дополнительные меры - ФОТО





Растекание канализационных стоков из-за образовавшегося засора на площади Игнатия Волкова в Шуе произошло 20 апреля. Силами МП ЖКХ засор был устранен, однако специалистам придется принимать дополнительные меры, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.

Как напомнили в шуйской мэрии, год назад на данном участке были проведены серьезные работы по прочистке канализационного трубопровода и ремонту канализационных колодцев, что позволило восстановить пропускную способность коллектора и решить многолетнюю проблему растеканий канализационных стоков.

«Причина затора – ветхость сетей канализации, - прокомментировал глава Шуи Сергей Рощин, побывавший на месте с главным инженером МП ЖКХ Сергеем Мальковым. - От этого пикета, где произошел засор, и в сторону дюкера коллектор работает нормально, а участок чуть выше стоит в подпоре».

По словам Сергея Малькова, на следующей неделе будут раскапывать грунт, ставить дополнительный колодец и выяснять причины произошедшего. Скорее всего, необходимо будет заменить участок канализационного трубопровода, так как дальше линия полностью справляется с нагрузкой. «Возможно, весенняя подвижка грунтов сыграла роль и привела к повреждению», - отметил главный инженер предприятия.



Фото: пресс-служба администрации г. Шуя



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