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Новости

сегодня, 17:39

Объем промышленного производства в Ивановской области снизился

В январе-марте 2017 года снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило более 7%


По данным Ивановостата, объем промышленного производства в январе-марте 2017 года в Ивановской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7,3%. Как сообщили в региональном департаменте экономического развитии, основной причиной стало уменьшение объемов производства по показателю «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - более чем на 20%.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, выпуск продукции в обрабатывающих отраслях промышленности в период с января по март 2017 года имеет небольшую положительную динамику – индекс промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,2%.

Значительный вклад в рост показателя внесли производители пищевых продуктов (ИПП составил порядка 116%), обработка древесины и производство изделий из дерева (свыше 114%), металлургическое производство (более 116%), производство электрического оборудования (свыше 118%).

В производстве текстильных изделий за январь-март 2017 года выпуск хлопчатобумажных тканей снизился на 6,4 процентных пункта, тогда как выпуск нетканых материалов увеличился практически на 11%, трикотажных и вязаных полотен – на 44%.

В производстве отдельных видов одежды положительные темпы роста объемов зафиксированы в сегменте мужских комплектов из текстильных материалов – на 4%, женских – более чем на 22%, комплектов и костюмов производственных и профессиональных женских – порядка 6%.



ключевые слова: экономика промышленность
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							Как же так , медведев в госдуре сообщил о небывалом росте пром.производства( с учетом кондиционеров , свалок и помоек, с этого года это тоже относится к производству).Сдается мне Ивановостат работает на госдеп)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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