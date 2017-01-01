Объем промышленного производства в Ивановской области снизился

В январе-марте 2017 года снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило более 7%





По данным Ивановостата, объем промышленного производства в январе-марте 2017 года в Ивановской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7,3%. Как сообщили в региональном департаменте экономического развитии, основной причиной стало уменьшение объемов производства по показателю «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - более чем на 20%.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, выпуск продукции в обрабатывающих отраслях промышленности в период с января по март 2017 года имеет небольшую положительную динамику – индекс промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100,2%.

Значительный вклад в рост показателя внесли производители пищевых продуктов (ИПП составил порядка 116%), обработка древесины и производство изделий из дерева (свыше 114%), металлургическое производство (более 116%), производство электрического оборудования (свыше 118%).

В производстве текстильных изделий за январь-март 2017 года выпуск хлопчатобумажных тканей снизился на 6,4 процентных пункта, тогда как выпуск нетканых материалов увеличился практически на 11%, трикотажных и вязаных полотен – на 44%.

В производстве отдельных видов одежды положительные темпы роста объемов зафиксированы в сегменте мужских комплектов из текстильных материалов – на 4%, женских – более чем на 22%, комплектов и костюмов производственных и профессиональных женских – порядка 6%.

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