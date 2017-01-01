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«Черные лесорубы» вышли на промысел в Ивановском районе
Жители местечка Афанасово, хутора Митрофаново и посёлка Светлый Луч сигнализируют о варварских вырубках зелёных насаждений на лесной территории, примыкающей к городу.
Люди сообщают, что деревья пилят небольшими участками. Точечно. Древесину вывозят, а такие отходы промысла, как обрубленные ветви, остатки коры бросают прямо на месте. Лес превращается в бурелом.
Кроме того, древесные остатки высыхают и создают пожароопасную ситуацию. Местные жители отметили на карте красным цветом просеки, вдоль которых происходит воровство леса.
Стоит отметить, что в Ивановском районе действует запрет на рубку зелёных насаждений. Он был введён в связи с тем, что именно на территории этого муниципального образования в своё время велся самый масштабный незаконный древесный промысел. Как видно из представленных фотоматериалов, «черные лесорубы» до сих пор не прекратили свою деятельность.
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