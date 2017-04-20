Защита Андрея Кабанова обжаловала приговор





Адвокат Андрея Кабанова подал сегодня апелляцию на приговор. Накануне Ленинский районный суд вынес решение по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства.

Андрея Кабанова осудили за получение взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей. Деньги он брал от бывшего председателя комитета по лесному хозяйству за покровительство по службе и от предпринимателей за помощь в работе их фирмы. Кабанов вину не признавал и не признает. Поясняет, что все средства были спонсорской помощью на проведение выборной кампании губернатора. Однако суд посчитал преступления доказанными.

Сегодня на приговор была подана апелляция. По словам адвоката Дениса Анохина, защита была к этому готова.

Напомним, Андрея Кабанова приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также к штрафу в размере 30 миллионов рублей. Лишь малую часть удастся погасить за счет обращения в доход государства арестованного имущества. Это 12 памятных монет Сочи-2014 из драгоценных металлов, 88 тысяч рублей, 801 доллар США и 93 картины.

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