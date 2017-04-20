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Новости

51 минуту назад

Защита Андрея Кабанова обжаловала приговор


Адвокат Андрея Кабанова подал сегодня апелляцию на приговор. Накануне Ленинский районный суд вынес решение по уголовному делу бывшего заместителя председателя правительства.

Андрея Кабанова осудили за получение взяток в размере 7 и 1 миллионов рублей. Деньги он брал от бывшего председателя комитета по лесному хозяйству за покровительство по службе и от предпринимателей за помощь в работе их фирмы. Кабанов вину не признавал и не признает. Поясняет, что все средства были спонсорской помощью на проведение выборной кампании губернатора. Однако суд посчитал преступления доказанными.

Сегодня на приговор была подана апелляция. По словам адвоката Дениса Анохина, защита была к этому готова.

Напомним, Андрея Кабанова приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также к штрафу в размере 30 миллионов рублей. Лишь малую часть удастся погасить за счет обращения в доход государства арестованного имущества. Это 12 памятных монет Сочи-2014 из драгоценных металлов, 88 тысяч рублей, 801 доллар США и 93 картины.



ключевые слова: Андрей Кабанов приговор апелляция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									jhfds								
							
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  • 38 минут назад
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							Бесполезно приговор оставят в силе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Svobodanam								
							
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  • 13 минут назад
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							Бывший глава администрации Кинешмы, приговоренный за взятку, сменил место жительства
    
По данным ВЧ, бывший глава администрации Кинешмы Ивановской области Андрей Чужбинкин, приговоренный за взяточничество к восьми годам заключения и многомиллионному штрафу, переведен из колонии в Ивановской области во Владимирскую.
    
По словам источника, причиной стала оперативная информация, что Чужбинкин бывалыми ворами был назначен то ли держателем тюремного общака, то ли его заместителем.
    
Эта колония во Владимирской области считается довольно жесткой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									jhfds								
							
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  • 7 минут назад
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							 В крытую перевели?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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