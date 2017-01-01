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Новости

сегодня, 16:11

Кто в Иванове пришел на встречу с Алексеем Навальным

Мероприятие не обошлось без провокаторов - ФОТО


Как мы сообщали ранее, сегодня в Иваново приехал известный оппозиционер Алексей Навальный. В гостинице «Турист» он собирается встретиться с волонтерами. По мнению организаторов встречи, это молодежь, которая рассчитывает принять участие в «кампании за допуск Алексея Навального на выборы Президента и за то, чтобы эти выборы прошли честно» - так описывается цель работы в обращении руководителя фонда борьбы с коррупцией. После встречи с волонтерами оппозиционер планирует дать пресс-конференцию.

Около 16.00 у «Туриста» собралось более 100 молодых людей. Кроме них, к гостинице пришли несколько представителей НОДа – Национально-освободительного движения. В основном это люди пенсионного возраста. Они принесли флаги своего движения и плакат с надписью: «Здесь продают Родину». Так НОДовцы выражают свое отношение к Навальному и его сторонникам.

Пришли также представители Партии Великое Отечество.

Когда Навальный появился, начал пожимать всем руки. Вход на мероприятие в гостиницу – по пригласительным пропускам. Если таковых нет, охрана проводит досмотр.

Наш корреспондент передает, что в прибывшей на встречу толпе появились провокаторы. Пока они лишь выкрикивают отдельные лозунги анти-Навальновского толка.



ключевые слова: Алексей Навальный
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Ktulhu								
							
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  • 30 минут назад
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										0
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							А почему бы и нет? Каждому гарантируется стать президентом. Выборы должны проходить честно, но митинги "За честный выбор" и т.п. выступления должны носить мирный характер и не в коем случае не провоцировать столкновения с полицией и другими политическими движениями. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вёлюсиП								
							
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  • 15 минут назад
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							надо было у зомби нодовцев спросить,почём торгуют родиной?главное сектанты фёдорова смысл углядели в бреде сивой кобылы!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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