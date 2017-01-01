Кто в Иванове пришел на встречу с Алексеем Навальным

Мероприятие не обошлось без провокаторов - ФОТО





Как мы сообщали ранее, сегодня в Иваново приехал известный оппозиционер Алексей Навальный. В гостинице «Турист» он собирается встретиться с волонтерами. По мнению организаторов встречи, это молодежь, которая рассчитывает принять участие в «кампании за допуск Алексея Навального на выборы Президента и за то, чтобы эти выборы прошли честно» - так описывается цель работы в обращении руководителя фонда борьбы с коррупцией. После встречи с волонтерами оппозиционер планирует дать пресс-конференцию.

Около 16.00 у «Туриста» собралось более 100 молодых людей. Кроме них, к гостинице пришли несколько представителей НОДа – Национально-освободительного движения. В основном это люди пенсионного возраста. Они принесли флаги своего движения и плакат с надписью: «Здесь продают Родину». Так НОДовцы выражают свое отношение к Навальному и его сторонникам.



Пришли также представители Партии Великое Отечество.



Когда Навальный появился, начал пожимать всем руки. Вход на мероприятие в гостиницу – по пригласительным пропускам. Если таковых нет, охрана проводит досмотр.

Наш корреспондент передает, что в прибывшей на встречу толпе появились провокаторы. Пока они лишь выкрикивают отдельные лозунги анти-Навальновского толка.

поделиться ссылкой:

