В Ивановской области проходят масштабные учения МЧС

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Земля еще и просохнуть после талых вод не успела, а уже начались пожары и поджоги. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 9 раз выезжали на тушение горящей травы. В целом за апрель спасатели более сотни раз поднимались по аналогичным тревожным сигналам. В связи с пожароопасной обстановкой спасатели начали отрабатывать механизмы тушения лесов. Последние три дня в области идут масштабные командно-штабные учения МЧС.

К предполагаемому месту возгорания оперативно стягиваются подразделения МЧС, лесхоза, полиции, скорой помощи, Росгвардии, представители районной администрации, добровольные пожарные. Прежде чем начать тушить, при помощи беспилотников проводится разведка. Затем пожарные отправляются ликвидировать очаги возгорания в лесу с помощью ранцевых огнетушителей и автоцистерн. Параллельно с помощью тракторов по периметру горящего леса проводится опашка.

В масштабных учениях приняли участие около 100 человек личного состава и свыше 30 единиц техники.

А накануне в Шуе спасатели отрабатывали механизмы реагирования в период весеннего половодья.

Согласно полученной вводной, в результате обильных осадков уровень воды в реке Теза достиг критической отметки. В зону подтопления попали частные дома. Экстренные службы тренировались устранять последствия сразу нескольких условных происшествий: эвакуировать жителей из подтопленных домов, вытаскивать из воды автомобиль, восстанавливать поврежденные линии электропередачи. В практической части учений была задействована новейшая техника и оборудование.

Фото, видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области

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