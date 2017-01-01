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Новости

43 минуты назад

Убийство женщины, тело которой нашли у мусорных баков в Палехе, раскрыто

В преступлении подозревается 19-летний ранее судимый местный житель


Как мы сообщали ранее, сегодня утром в Палехе по дороге на работу супружеская пара обнаружила у контейнерной площадки труп женщины. Оперативники установили, что погибшая – 60-летняя местная жительница. Скончалась от нанесённых ей ножевых ранений. Погибшая пенсионерка, по словам жителей Палеха, периодически собирала в мусорных контейнерах картонные коробки и ящики.

В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска раскрыли это преступление. В убийстве подозревается 19-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В настоящее время он задержан.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, по предварительной информации, причиной преступления стали внезапно возникшие неприязненные отношения между подозреваемым и убитой женщиной.



ключевые слова: убийство полиция
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сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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