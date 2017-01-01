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сегодня, 09:45В Ивановской области супружеская пара нашла возле мусорных контейнеров труп женщины
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Убийство женщины, тело которой нашли у мусорных баков в Палехе, раскрыто
В преступлении подозревается 19-летний ранее судимый местный житель
Как мы сообщали ранее, сегодня утром в Палехе по дороге на работу супружеская пара обнаружила у контейнерной площадки труп женщины. Оперативники установили, что погибшая – 60-летняя местная жительница. Скончалась от нанесённых ей ножевых ранений. Погибшая пенсионерка, по словам жителей Палеха, периодически собирала в мусорных контейнерах картонные коробки и ящики.
В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска раскрыли это преступление. В убийстве подозревается 19-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. В настоящее время он задержан.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, по предварительной информации, причиной преступления стали внезапно возникшие неприязненные отношения между подозреваемым и убитой женщиной.
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