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Новости

сегодня, 14:57

В Иванове за час работы ГИБДД у «Тополя» выявили 14 автомобилей с избыточной тонировкой

Водители-нарушители привлечены к административной ответственности - ВИДЕО


Сегодня утром на прилегающей к торгово-развлекательному комплексу «Тополь» территории сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие по предупреждению и пресечению эксплуатации транспортных средств с чрезмерным уровнем тонировки стекол. Останавливая автомобили, инспекторы ДПС замеряли степень светопропускания тонированных стекол с помощью специальных приборов.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, за час работы было выявлено 14 автомобилей с избыточной тонировкой. Теперь водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей, а также самостоятельно ликвидировать тонировку стекол своих авто. 7 автомобилистов сделали это непосредственно на месте.

Видео предоставлено пресс-службой УГИБДД по Ивановской области



ключевые слова: автомобили стекла тонировка ГИБДД
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									вёлюсиП								
							
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  • сегодня, 15:06
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							могу поспорить на лям с гайцами что найду в 5 раз больше у этого тополя!как минимум в 5								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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