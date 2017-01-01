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В Иванове за час работы ГИБДД у «Тополя» выявили 14 автомобилей с избыточной тонировкой
Водители-нарушители привлечены к административной ответственности - ВИДЕО
Сегодня утром на прилегающей к торгово-развлекательному комплексу «Тополь» территории сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие по предупреждению и пресечению эксплуатации транспортных средств с чрезмерным уровнем тонировки стекол. Останавливая автомобили, инспекторы ДПС замеряли степень светопропускания тонированных стекол с помощью специальных приборов.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, за час работы было выявлено 14 автомобилей с избыточной тонировкой. Теперь водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей, а также самостоятельно ликвидировать тонировку стекол своих авто. 7 автомобилистов сделали это непосредственно на месте.
Видео предоставлено пресс-службой УГИБДД по Ивановской области
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Комментарии (1)
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- вёлюсиПсегодня, 15:06могу поспорить на лям с гайцами что найду в 5 раз больше у этого тополя!как минимум в 5
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