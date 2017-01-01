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Новости

10 минут назад

Суд допросил Вячеслава Сверчкова по делу экс-зампреда правительства области Дмитрия Куликова

Судебное заседание прошло в закрытом режиме


Очередное заседание суда по делу бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова прошло сегодня в Ленинском районном суде. Допрашивали самого обвиняемого, в закрытом порядке.

Вячеслав Сверчков является главным свидетелем по делу Дмитрия Куликова. Бывший глава города признал вину и заключил досудебное соглашение. Следствие в отношении бывшего зампреда правительства еще не закончено, поэтому Сверчкова допрашивали в закрытом заседании.

Дмитрия Куликова в свою очередь подозревают в получении от Вячеслава Сверчкова взятки в размере 5 миллионов рублей за решение вопросов, связанных с оборотом земли в Иванове. Речь идет об участках, на которых депутат-предприниматель Сарраф Мамедов планировал построить «умные» остановки. За содействие в реализации проекта Мамедов передал Сверчкову 12 миллионов рублей. Однако торговать на остановках было нельзя, попытка сменить разрешенный вид использования земель не удалась. Сарраф Мамедов попросил вернуть деньги и обратился в ФСБ.



ключевые слова: Вячеслав Сверчков Дмитрий Куликов коррупция взятка свидетели суд
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	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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