Суд допросил Вячеслава Сверчкова по делу экс-зампреда правительства области Дмитрия Куликова

Судебное заседание прошло в закрытом режиме





Очередное заседание суда по делу бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова прошло сегодня в Ленинском районном суде. Допрашивали самого обвиняемого, в закрытом порядке.

Вячеслав Сверчков является главным свидетелем по делу Дмитрия Куликова. Бывший глава города признал вину и заключил досудебное соглашение. Следствие в отношении бывшего зампреда правительства еще не закончено, поэтому Сверчкова допрашивали в закрытом заседании.

Дмитрия Куликова в свою очередь подозревают в получении от Вячеслава Сверчкова взятки в размере 5 миллионов рублей за решение вопросов, связанных с оборотом земли в Иванове. Речь идет об участках, на которых депутат-предприниматель Сарраф Мамедов планировал построить «умные» остановки. За содействие в реализации проекта Мамедов передал Сверчкову 12 миллионов рублей. Однако торговать на остановках было нельзя, попытка сменить разрешенный вид использования земель не удалась. Сарраф Мамедов попросил вернуть деньги и обратился в ФСБ.

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