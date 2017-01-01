На масштабный общеобластной субботник выйдут все – от школьников до чиновников





Масштабная уборка в рамках общеобластного субботника состоится в регионе 29 апреля. Однако губернатор Павел Коньков призвал жителей региона привести в порядок улицы и дворы населенных пунктов там, где это возможно, уже в эту субботу, 22 апреля.

Как пояснил глава региона, погода внесла коррективы в первоначальные планы. «Изначально мы готовились провести общеобластной субботник в два этапа: в парках, скверах и местах массового отдыха – 22 апреля, а на улицах и площадях городов и сёл – 29 апреля. К сожалению, снегопад в начале этой недели нарушил наши планы, почва не успела просохнуть. Однако я призываю жителей области навести порядок там, где это возможно, уже в эту субботу, а в канун майских праздников мы проведем масштабный общеобластной субботник», – сказал Павел Коньков.

В субботнике примут участие сотрудники органов государственной власти и местных администраций, работники предприятий, члены общественных и волонтерских организаций, учащиеся образовательных учреждений.

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