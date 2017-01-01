Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

34 минуты назад

На масштабный общеобластной субботник выйдут все – от школьников до чиновников


Масштабная уборка в рамках общеобластного субботника состоится в регионе 29 апреля. Однако губернатор Павел Коньков призвал жителей региона привести в порядок улицы и дворы населенных пунктов там, где это возможно, уже в эту субботу, 22 апреля.

Как пояснил глава региона, погода внесла коррективы в первоначальные планы. «Изначально мы готовились провести общеобластной субботник в два этапа: в парках, скверах и местах массового отдыха – 22 апреля, а на улицах и площадях городов и сёл – 29 апреля. К сожалению, снегопад в начале этой недели нарушил наши планы, почва не успела просохнуть. Однако я призываю жителей области навести порядок там, где это возможно, уже в эту субботу, а в канун майских праздников мы проведем масштабный общеобластной субботник», – сказал Павел Коньков.

В субботнике примут участие сотрудники органов государственной власти и местных администраций, работники предприятий, члены общественных и волонтерских организаций, учащиеся образовательных учреждений.



ключевые слова: субботник
  • оцените новость:
  • (0)
  • 320
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Roman37								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мы призываем губернатора дороги в регионе отремонтировать. Так что сам пусть перед телевидением метлой машет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • 6 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Метлой пусть плебеи машут. Патриции, видимо, воткнут деревца в заботливо кем-то выкопанные ямки и навалят туда кучки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония
				
сегодня, 10:56

				

				В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония 
								

					




	 Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр


				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							557						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области
				
сегодня, 10:00

				

				25-летний водитель на иномарке насмерть сбил женщину в Ивановской области 
								

					
	 По словам автомобилиста, пешехода он не видел до самого момента аварии - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2280						
    •