Торговый павильон у Шуйской шерстяно-суконной фабрики демонтируют

Вместо него появится новая остановка - ФОТО





Начались работы по демонтажу торгового павильона в районе Шуйской шерстяно-суконной фабрики.

Как пояснили в мэрии райцентра, павильон был совмещен с остановочным модулем, что запрещено действующим законодательством. Кроме того, у собственника торгового павильона завершился договор аренды земельного участка.

После окончания всех работ по демонтажу на этом месте силами городского Управления благоустройства будет установлен остановочный павильон.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

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