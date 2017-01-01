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Новости

сегодня, 13:25

Торговый павильон у Шуйской шерстяно-суконной фабрики демонтируют

Вместо него появится новая остановка - ФОТО


Начались работы по демонтажу торгового павильона в районе Шуйской шерстяно-суконной фабрики.

Как пояснили в мэрии райцентра, павильон был совмещен с остановочным модулем, что запрещено действующим законодательством. Кроме того, у собственника торгового павильона завершился договор аренды земельного участка.

После окончания всех работ по демонтажу на этом месте силами городского Управления благоустройства будет установлен остановочный павильон.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя



ключевые слова: торговый павильон демонтаж остановка
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