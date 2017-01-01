Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 22 апреля

В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, в областном центре пройдет Открытое первенство города Иваново по конному спорту на базе МБУ ДО ДЮСШ № 11 (ул. Колотилова, д. 41). Организатор мероприятия - комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова. Предполагается участие более 60 спортсменов из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областей. В программу соревнований входят такие виды, как выездка (22 апреля 2017 года, начало в 9.00) и конкур (23 апреля 2017 года, начало в 10.00).

На стадионе «Текстильщик» (ул. Ермака, д.49) в рамках Первенства России по футболу пройдет матч между командами «Текстильщик» (Иваново) и «Строгино» (Москва). Начало в 17.00.

Концерт грузинского ансамбля танца «Иберия» начнется в 18.00 на большой сцене Центра культуры и отдыха. Участники коллектива подготовили для зрителей новую концертную программу с оригинальными и яркими танцевальными номерами.

В субботу и воскресенье в Иванове пройдет 9-й межрегиональный фестиваль уличных и современных танцев «MaxiVan'17».





Воскресенье, 23 апреля

В 10.00 на базе МБУ ДО ДЮСШ № 11 (ул. Колотилова, д. 41) продолжатся соревнования в рамках Открытого первенства города Иваново по конному спорту. В этот день в программе соревнований конкур.

Театральная студия «Ассоциации» представляет спектакль «Когда уходит солнце». Премьера состоится в 11.00 в Центре культуры и отдыха, автор и режиссер С.В. Смирнов.

В городских парках культуры и отдыха пройдут культурно-развлекательные мероприятия для всей семьи, начало в 13.00.

В 14.00 в актовом зале компании «Нейрософт» (ул. Воронина, д.5) пройдет Кубок Главы города Иваново по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов + разминочный вопрос. Заявки на участие подали 20 команд.

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