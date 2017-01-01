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сегодня, 08:00
В Вичуге пройдет показ фильма «Немцов», снятый Владимиром Кара-Мурзой
В 14:00 в городском дворце культуры Вичуги покажут фильм-портрет «Немцов». Ранее картину демонстрировали в Иванове, ее представлял оппозиционер федерального уровня Илья Яшин.
Выбор города на этот раз связан с тем, что в Вичуге проживает руководитель регионального предвыборного штаба Алексея Навального Александр Румянцев.
ключевые слова: Борис Немцов фильм показ
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