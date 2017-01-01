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сегодня, 13:08
В Иванове состоится Кубок главы города по игре «Что? Где? Когда?»
Кубок Главы города Иваново по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» пройдет в актовом зале компании «Нейрософт» (ул. Воронина, д.5). Турнир состоит из 3 туров по 12 вопросов + разминочный вопрос. Заявки на участие подали 20 команд. Начало – в 14.00.
ключевые слова: интеллектуальная игра "Что? Где? Когда" турнир
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