В Ивановскую область малярию завозили из Африки, Афганистана, Индии и Северной Кореи

Как не заболеть «болотной лихорадкой»: рекомендации перед поездками за рубеж





25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day). В этот день благотворительные фонды собирают средства на помощь больным малярией. Проводятся просветительские лекции, конференции, семинары. Врачи обмениваются передовым опытом на курсах повышения квалификации. Лучшим докторам вручают почетные грамоты, дипломы за существенные достижения в лечении болезни. Транслируются документальные ленты об открытиях ученых и т.д..

В России в 2016 году было зарегистрировано 100 случаев впервые выявленной малярии, в том числе 2 - с летальным исходом. Анализ показал, что в 99% случаях завоз произошел из дальнего зарубежья и один случай - «прививной» или «шизонтной» малярии.

Завоз малярии в РФ в прошлом году зарегистрирован из 28 стран.

По-прежнему наибольшее число случаев завозной малярии из стран дальнего зарубежья зарегистрировано в Москве (28) и Санкт-Петербурге (10).

В январе-феврале 2017г. на территории страны произошло 3 летальных исхода малярии в Ульяновской, Свердловской и Самарской областях - после туристических поездок в Индию, штат Гоа.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Ивановской области случаев малярии с местной передачей не отмечалось с 2003 года. Завозные случаи в области регистрировались: 2007 год - 1 (из Камеруна), 2010 год - 1 (из Афганистана), 2012 год - 2 (из Нигерии, Индии), 2014 год - 1 (из Северной Кореи), 2015 год - 1 (из Анголы), 2016 год - 1 (из Нигерии).

Перед поездкой в эндемичные по малярии страны Роспотребнадзор рекомендует:

•пройти инструктаж в туристической фирме, которая организует поездку, по мерам профилактики малярии;

•получить памятку об эпидемиологической ситуации в стране пребывания;

•если поездка связана с работой или иной причиной, то необходимо заблаговременно проконсультироваться у врача о мерах профилактики;

•при назначении врачом профилактических лекарственных препаратов строго придерживаться курса; только регулярный приём противомалярийных препаратов может иметь действенный эффект;

•находясь в стране, где распространена малярия, использовать инсектицидные средства защиты от укусов комаров, обрабатывая ими открытые участки тела;

•спать следует в комнатах, двери и окна которых затянуты сеткой или под сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом.

Если вы прибыли из стран, опасных по малярии, при любом недомогании необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, сообщив врачу, что вы находились в стране, эндемичной по малярии.

При подозрении на малярию необходимо немедленно вызывать неотложную помощь для проведения срочной госпитализации.

Лечение больных происходит только в условиях стационара. Заболевшим людям необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, информировать медицинских работников о пребывании в эндемичных по малярии территориях за последние 3-5 лет.

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