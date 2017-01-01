В колониях Ивановской области развивают птицеводство

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В первом квартале текущего года в талицкой колонии №6 был организован цех клеточного содержания кур-несушек на 1400 голов. Клетки сделали сами осужденные. В апреле в ИК-6 поставили первую партию кур-молодок в количестве 500 голов.

В другой талицкой колонии - №2 - наряду с уже функционирующими участками откорма цыплят-бройлеров и напольного содержания кур-несушек, организовали участок инкубирования яйца. В настоящее время получен первый выводок цыплят.

«Расширение данного вида сельскохозяйственной деятельности позволит создать дополнительные места для трудоустройства осужденных, что положительно скажется на приобретении ими дополнительных трудовых навыков, необходимых после освобождения. Так же мы планируем дополнительно увеличить годовой выпуск продукции птицеводства в сравнении с 2016 годом в 3,5 раза», - отметила начальник отдела организации трудовой занятости спецконтингента Елена Платонова.

Фото: УФСИН по ивановской области

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