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28 минут назад
В «Серебряном городе» пройдет Выставка туризма
На правах рекламы
22 апреля в ивановском торгово-развлекательном центре «Серебряный город» пройдет Выставка туризма.
Интересные и достойные внимания места в радиусе 100 километров от дома предложат: Tez Tour, Красный холм, Серебряный Плёс, парк-отель Ярославль, Волга, Волжский прибой, Ромашкино, Решемка, Сосновый бор и другие компании.
Посетители Выставки туризма смогут принять участие в розыгрыше путевок на двоих в дачные отели, а также других призов от «Серебряного города».
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:
- зарегистрироваться на Выставке туризма в «Серебряном городе» 22 апреля с 12:00 до 16:00;
- заполнить анкету участника розыгрыша;
- присутствовать на розыгрыше призов в Атриуме в 16:00.Все подробности здесь.
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