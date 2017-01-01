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Новости

28 минут назад

В «Серебряном городе» пройдет Выставка туризма

На правах рекламы


22 апреля в ивановском торгово-развлекательном центре «Серебряный город» пройдет Выставка туризма.

Интересные и достойные внимания места в радиусе 100 километров от дома предложат: Tez Tour, Красный холм, Серебряный Плёс, парк-отель Ярославль, Волга, Волжский прибой, Ромашкино, Решемка, Сосновый бор и другие компании.

Посетители Выставки туризма смогут принять участие в розыгрыше путевок на двоих в дачные отели, а также других призов от «Серебряного города».

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

- зарегистрироваться на Выставке туризма в «Серебряном городе» 22 апреля с 12:00 до 16:00;

- заполнить анкету участника розыгрыша;

- присутствовать на розыгрыше призов в Атриуме в 16:00.

Все подробности здесь.

ключевые слова: туризм выставка
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