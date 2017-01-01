Прокуратура поставила под сомнение желание юрьевецких чиновников охранять Асафовы острова





Администрация Юрьевецкого района еще в ноябре 2015 года утвердила программу «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района». В нее, в частности, вошла и подпрограмма по улучшению состояния особо охраняемой природной территории местного значения – островов «Асафовы горы».

Однако, как установила прокуратура в ходе проверки, финансирование этой подпрограммы за счет средств местного бюджета не предусмотрено, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ. И «ставит под сомнение реальное исполнение мероприятий по охране окружающей среды».

«По факту выявленных нарушений в апреле 2017 года главе Юрьевецкого района внесено представление», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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