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Новости

49 минут назад

Ивановец, пытаясь купить через интернет экскаватор, стал жертвой мошенника

Мужчина лишился 50 тысяч рублей


В полицию с заявлением обратился 33-летний ивановец, который сообщил, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, на одной из торговых интернет-площадок он нашел объявление о продаже мини-экскаватора стоимостью 380 тысяч рублей. Цена и условия покупки его устроили, и мужчина, предварительно созвонившись с продавцом, перечислил по его требованию на расчётный счет предоплату - 50 тысяч рублей. После банковской операции продавец на связь больше не вышел.

Сейчас по факту мошенничества полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет экскаватор мошенничество полиция
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