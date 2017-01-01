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Новости

сегодня, 11:43

На содержание ивановских дорог и тротуаров дополнительно выделено почти 64 млн рублей


Решение о выделении 63,805 млн руб. городскому управлению благоустройства было принято Ивановской городской думой 19 апреля.

Эти средства пойдут на работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров. Летом – на расчистку от смета и пыли, включая мойку. Зимой планируется проводить обработку проезжей части автодорог и тротуаров противогололедными материалами, очистку дорог и тротуаров от снега, льда, а также вывоз снега с улично-дорожной сети города.



ключевые слова: дороги тротуары содержание деньги
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