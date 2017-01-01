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Новости

3 минуты назад

В Иванове за грубые нарушения предпринимательской деятельности оштрафована стоматология


Прокуратура и Росздравнадзор провели проверку исполнения законодательства о лицензировании в одной из ивановских организаций, оказывающих стоматологические услуги. В результате были выявлены нарушения. Так, в частности, в данной стоматологии были нарушены требования хранения лекарственных средств, отсутствовал контроль за состоянием необходимого оборудования, не было реактивов для дезинфекции и стерилизации. Кроме того, в организации отсутствовали специалисты по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

В связи с этим в отношении ООО было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП. Арбитражный суд его рассмотрел и оштрафовал юридическое лицо на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Для справки:

Ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).



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