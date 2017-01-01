В Иванове пьяный хулиган облил машину бензином и поджег

В ближайшее время поджигатель предстанет перед судом





Преступление было совершено 21 декабря 2016 года в Советском районе областного центра. 46-летний ивановец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил из хулиганских побуждений сжечь припаркованную «Ниву». Он сходил за канистрой, вернулся, облил машину бензином и поджег. Дождавшись, когда автомобиль как следует разгорится, с места преступления скрылся. Через некоторое время злоумышленника задержали сотрудники полиции.

В настоящее время уголовное дело об умышленном уничтожении имущества расследовано и в ближайшее время поступит в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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