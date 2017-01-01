В Кинешме будут выпускать изделия из диоксида циркония

Для этого на базе завода «Поликор» создается научно-производственный центр





Об инвестиционном проекте по организации научно-производственного центра по разработке технологий и производства изделий из конструкционной керамики на заводе «Поликор» сообщает департамент экономического развития и торговли. Соответствующий бизнес-план уже есть.

Объем инвестиций составляет порядка 30 млн рублей. В настоящее время подготовлены производственные площади, запущено в эксплуатацию технологическое оборудование первой очереди, планируется дальнейшая модернизация. Срок окупаемости НПЦ составит около 4 лет, к концу первого года реализации проекта планируется создать порядка 20 высококвалифицированных рабочих мест.

Центр создается для освоения технологии изготовления керамических изделий из диоксида циркония для дальнейшего их применения в промышленности и медицине.

Как сообщили на предприятии, для нужд промышленности в 2017 году будут выполняться работы по изготовление ионно-селективных мембран из пористой керамики, используемых в установках водоочистки, запорной арматуры, шаровых кранов, керамических виброопор.

В медицинском аспекте проводятся работы по получению наиболее конкурентных типов композитов для изготовления имплантов из керамики, изготовлена и опробована оснастка для получения образцов для определения физико-механических свойств спеченной керамики, выполняются работы по настройке оборудования для специальной обработки керамических заготовок, проведены расчеты производительности и стоимости изготовления в 2017 году головок эндопротеза тазобедренного сустава.

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