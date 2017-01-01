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Новости

47 минут назад

В ответ на приставания иностранка нанесла кинешемцу два удара ножом в шею

Пострадавший госпитализирован, подозреваемая задержана


Преступление произошло ночью в одной из квартир в переулке Дунаевского в Кинешме. Оттуда с ранами шеи был госпитализирован 30-летний мужчина. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что накануне произошедшего потерпевший познакомился на улице с женщиной и пригласил ее к себе в гости. Во время застолья хозяин жилища стал ухаживать за гостьей, ненавязчиво намекая на близкие отношения. Такой поворот событий нетрезвой женщине не понравился, и она решила уйти. Однако мужчина не хотел ее отпускать. Тогда гостья взяла со стола нож и нанесла им хозяину квартиры два удара в шею, после чего с места преступления скрылась. Медики диагностировали у потерпевшего две колотые раны шеи.

Полицейские смогли быстро установить личность подозреваемой. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, это 45-летняя жительница ближнего зарубежья, временно проживающая в Ивановской области. Женщину задержали. В содеянном она призналась и написала явку с повинной.



ключевые слова: нож ранение полиция
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