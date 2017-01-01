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Новости

57 минут назад

Ивановскую область накроет волна массовых проверок


«Сегодня, в субботу и воскресенье регион накроет волна массовых проверок и специальных рейдовых мероприятий. Каждый муниципалитет - города, райцентры и сельские поселения - попадут под контроль сотрудников ДПС», - так начинается сообщение пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.

Дорожные полицейские, проводящие массовые проверки, будут останавливать каждую машину для выявления водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Для справки:

С начала года нетрезвые автомобилисты стали участниками 57 аварий на территории Ивановской области. 4 человека погибли, 41 получил травмы.



ключевые слова: ГИБДД водители массовые проверки
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