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57 минут назад
Ивановскую область накроет волна массовых проверок
«Сегодня, в субботу и воскресенье регион накроет волна массовых проверок и специальных рейдовых мероприятий. Каждый муниципалитет - города, райцентры и сельские поселения - попадут под контроль сотрудников ДПС», - так начинается сообщение пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.
Дорожные полицейские, проводящие массовые проверки, будут останавливать каждую машину для выявления водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
Для справки:
С начала года нетрезвые автомобилисты стали участниками 57 аварий на территории Ивановской области. 4 человека погибли, 41 получил травмы.
ключевые слова: ГИБДД водители массовые проверки
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