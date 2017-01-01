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В Шуе пройдет праздник колокольного звона
22 апреля с 11.00 до 14.00 на Театральной улице в Шуе, возле Воскресенского кафедрального собора, состоится праздник колокольного звона «Звуки Пасхи».
В этот день с колокольни Воскресенского собора будут звучать колокольные звоны в исполнении звонарей Шуйской епархии. В рамках праздника пройдет концертная программа с участием детского хора музыкальной школы, литературного объединения «Слово», творческих коллективов города. На празднике будут организованы разнообразные мастер-классы, развернется ярмарка народных промыслов.
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