В Шуе пройдет праздник колокольного звона





22 апреля с 11.00 до 14.00 на Театральной улице в Шуе, возле Воскресенского кафедрального собора, состоится праздник колокольного звона «Звуки Пасхи».

В этот день с колокольни Воскресенского собора будут звучать колокольные звоны в исполнении звонарей Шуйской епархии. В рамках праздника пройдет концертная программа с участием детского хора музыкальной школы, литературного объединения «Слово», творческих коллективов города. На празднике будут организованы разнообразные мастер-классы, развернется ярмарка народных промыслов.

поделиться ссылкой:

