Фильмы-сказки ивановских школьников показали в кинотеатре





В ивановском кинотеатре «Лодзь» прошел показ фильмов-сказок, снятых ивановскими школьниками.

На показ фильмов собрались более 150 ребят и почетных гостей. В дни школьных каникул с 27 по 29 марта более 50 ребят в возрасте от 10 до 17 лет вместе с родителями, учителями и наставниками снимали сказки в эко-усадьбе Рожство Вичугского района.

На съемочной площадке ребята получили возможность поработать в качестве актеров, операторов, звукорежиссеров, реквизиторов, костюмеров, гримеров. Участники смены снимали сказки под руководством звезд кино и телевидения. Совместно с Иваном Громовым, Иваном Кокориным, Макаром Запорожским, Владом Канопкой ребята сняли три фильма.

«Невероятное исцеление» сказка, которую сняли ребята из 21-го лицея. Даниил Щапов, Влад Лучейко и Ярослав Минников получили награду за лучшую актерскую игру.

«Сказка о потерянном времени» история над которой трудились ребята из ЧОУ «Гармония», ДД «Звездный», ученики школ города Иванова №№ 41, 53, 65, 9, 33. Жюри отметили работу с гримом и старания монтажной и операторской группы. Работа получила приз детского жюри.

«Однажды в сказке» стала лучшим фильмом по итогам смены, историю представила творческая группа ребят из воспитанников детского дома «Звездный», ученики 49, 63, 42, 23, 31, 33 школ города Иванова и воспитанников АНО «ЛЮТиК». Все участники проекта получили дипломы.

А победителями в итоге были признаны:

- ученики Лицея № №21 - оператор Александр Пресников и журналист, исполнитель роли Бабы-Яги;

- Лиза Сучкова, сказка «Невероятное исцеление»;

- оператор «Сказки о потерянном времени», воспитанник ДД "Звездный" Иван Бабаев,

- ученица школы №53 Олеся Кислякова - видеомонтаж «Сказки о потерянном времени», и Катя Прокофьева, ученица школы №49, участница проекта «Однажды в сказке» получили возможность работы в пресс-отряде МДЦ «Артек» во время 11 смены в сентябре этого года.

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