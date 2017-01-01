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Новости

сегодня, 10:05

Сегодня в Иваново приедет известный оппозиционер Алексей Навальный


В гостинице «Турист» он встретится с волонтерами. Это молодежь, которая рассчитывает принять участие в «кампании за допуск Алексея Навального на выборы Президента и за то, чтобы эти выборы прошли честно» - так описывается цель работы в обращении руководителя фонда борьбы с коррупцией. После встречи с волонтерами оппозиционер проведет пресс-конференцию.

 



ключевые слова: Алексей Навальный оппозиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 41 минуту назад
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									Alex100								
							
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  • 6 минут назад
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