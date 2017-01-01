Сегодня в Иваново приедет известный оппозиционер Алексей Навальный





В гостинице «Турист» он встретится с волонтерами. Это молодежь, которая рассчитывает принять участие в «кампании за допуск Алексея Навального на выборы Президента и за то, чтобы эти выборы прошли честно» - так описывается цель работы в обращении руководителя фонда борьбы с коррупцией. После встречи с волонтерами оппозиционер проведет пресс-конференцию.

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