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сегодня, 10:05
Сегодня в Иваново приедет известный оппозиционер Алексей Навальный
В гостинице «Турист» он встретится с волонтерами. Это молодежь, которая рассчитывает принять участие в «кампании за допуск Алексея Навального на выборы Президента и за то, чтобы эти выборы прошли честно» - так описывается цель работы в обращении руководителя фонда борьбы с коррупцией. После встречи с волонтерами оппозиционер проведет пресс-конференцию.
ключевые слова: Алексей Навальный оппозиция
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Комментарии (2)
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- Manuel De La Mare41 минуту назадЛенинград - Ехай! Текст все знают :-)
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- Alex1006 минут назадНе знаю. напоёшь?